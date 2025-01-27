Ультраортодоксы блокировали доступ к призывному пункту: "Умрем, но не призовемся"
время публикации: 27 января 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 11:56
Утром 27 января десятки ультрарортодоксов митинговали возле призывного пункта в Тель а-Шомер и блокировали доступ к военной базе.
Полиция объявила демонстрацию незаконной и начала эвакуацию митингующих с шоссе, которое ведет к военной базе.
Участники демонстрации кричали "Умрем, но не призовемся". Девушкам пограничницам они кричали "шиксэ".