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Израиль

Ультраортодоксы блокировали доступ к призывному пункту: "Умрем, но не призовемся"

время публикации: 27 января 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 11:56
Ультраортодоксы блокировали доступ к призывному пункту: "Умрем, но не призовемся"
Tomer Neuberg/Flash90

Утром 27 января десятки ультрарортодоксов митинговали возле призывного пункта в Тель а-Шомер и блокировали доступ к военной базе.

Полиция объявила демонстрацию незаконной и начала эвакуацию митингующих с шоссе, которое ведет к военной базе.

Участники демонстрации кричали "Умрем, но не призовемся". Девушкам пограничницам они кричали "шиксэ".

Израиль
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