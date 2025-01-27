Конфликт в колеле: один молящийся начал душить другого за слишком громкую молитву

Необычное событие криминального характера произошло в одном из колелей (высшее религиозное учебное заведение для семейных ультрарелигиозных мужчин) в Бейт-Шеане: один из учащихся напал на другого во время молитвы и душил свою жертву, пока тот не потерял сознание.

Инцидент произошел около двух недель назад, поздним вечером: мотивом нападения стало недовольство подозреваемого тем, что его товарищ "слишком громко молится". Вначале подозреваемый начал спорить с пострадавшим, а затем начал его душить.

После инцидента в полицию была подана жалоба, сотрудники полиции арестовали подозреваемого, 37-летнего жителя Бейт-Шеана, и по завершении расследования против него были поданы обвинения.