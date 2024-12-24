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Израиль

"Умрем, но не призовемся": завершена демонстрация ультраортодоксов в Бней-Браке

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 24 декабря 2024 г., 21:12 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 21:26
"Умрем, но не призовемся": завершена демонстрация ультраортодоксов в Бней-Браке
Itai Ron/Flash90

Полиция сообщает о завершении акции протеста представителей ультрарелигиозного населения против продвижения законодательства о призыве учащихся ешив и колелей в ЦАХАЛ. Улица Жаботински в Бней-Браке вновь открыта для движения.

Напомним, речь идет о несанкционированной акции протеста, которая началась во вторник во второй половине дня, когда десятки демонстрантов прибыли на улицу Жаботински в Бней-Браке и заблокировали ее, выкрикивая в адрес полицейских "нацисты", "убийцы", "умрем, но не призовемся", и по каким-то причинам "Аллаху акбар".

Офицер полиции объявил демонстрацию незаконной и призвал ее участников разойтись, однако они продолжили блокировать дорогу и препятствовать движению транспорта.

Полиция была вынуждена применить силу и оттеснить демонстрантов с применением средств для разгона беспорядков , чтобы освободить дороги. Сообщений о задержанных в ходе демонстрации не поступало.

Израиль
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