За последние сутки силы ЦАХАЛа неоднократно сталкивались с угрозами со стороны боевиков в Газе

В течение последних суток израильские военные в секторе Газы неоднократно сталкивались с угрозами со стороны боевиков.

В нескольких районах сектора были замечены группы подозрительных лиц, представлявших угрозу израильским силам. В их сторону были произведены предупредительные выстрелы.

На севере сектора предполагаемый террорист предпринял попытку приблизиться к военным. После предупредительных выстрелов военнослужащие открыли огонь на поражение.

В центральной части сектора беспилотник нанес удар по транспортным средствам, двигавшимся на север через зону, проезд через которую запрещен без досмотра согласно условиям соглашения.

В сообщении пресс-службы говорится, что ЦАХАЛ намерен полностью соблюдать условия соглашения ради возвращения заложников. ЦАХАЛ готов к любому развитию событий и продолжит принимать необходимые меры для устранения прямых угроз военнослужащим.

ЦАХАЛ также призвал население сектора Газа строго следовать указаниям и не приближаться к развернутым в секторе военным силам.