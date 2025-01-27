Хаос, война, самозванное коронование. Реакции на назначение судьи Амита и на ответ Левина

Решение назначить судью Ицхака Амита на должность главы Верховного суда, а также отказ министра юстиции Ярива Левина признать это назначение, продолжают вызывать реакции в политической системе.

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Только в правительстве 7 октября министр юстиции, который несет ответственность за атмосферу хаоса, ставшего одним из факторов, приведших к самой страшной трагедии в истории государства, позволяет себе не признавать вердикт суда. Вместо того, чтобы стремиться к национальному согласию и назначить судей, он продолжает сеять анархию и раскалывает народ. Это уже стоило нам большой крови. Нельзя допускать повтора".

В свою очередь, глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") заявил в интервью радиостанции "Коль бе-рама": "Я надеялся, что судебная система осознает важность момента и не станет толкать страну к внутреннему противостоянию. Во время войны, которую ведет Израиль, судья Амит незаконным путем навязал созыв комиссии только для того, чтобы показать Левину, кто в доме хозяин. Это было сделано, несмотря еще и на тот факт, что в отношении Амита есть подозрения".

Министр связи Шломо Караи ("Ликуд") подверг назначение Ицхака Амита резкой критике. "Он силой захватил корону и водрузил ее себе на голову, – заявил Караи. – Амит и его товарищи действуют по принципу "один приводит другого", однако требуют широкого согласия коалиции и оппозиции, когда речь идет о юридической реформе".

Министр поселенчества и национальных проектов Орит Струк, входящая в состав комиссии по назначению судей, заявила: "Выполнены почти 100% задач, которые мы ставили перед собой. Назначены десятки прекрасных судей в различные инстанции". "На фоне беспрецедентной драмы вокруг назначения Амита, нельзя забывать о нашем успехе, о котором почти не говорят. Мы добились колоссального успеха, суды наполнены отличными судьями", – заявила Струк, которая категорически возражала против назначения Амита.

Министр юстиции Ярив Левин сообщил администрации судов, что не признает назначение Ицхака Амита председателем Верховного суда. Левин назвал незаконной процедуру избрания, которая проводилась по решению суда, "присвоившего" себе полномочия главы минюста как председателя комиссии.

Ранее Левин просил Верховный суд еще раз отложить голосование для проверки подозрений в отношении судьи Ицхака Амита. Суд заявил, что голосование может отложить только комиссия по выбору судей. При этом крайний срок для выбора постоянного председателя БАГАЦа истекал в воскресенье, 26 января. Левин также обращался к Ицхаку Амиту с рекомендацией "заморозить" свою кандидатуру и отложить голосование до окончания проверок, тот также отказался.

Левин отказался собирать заседание комиссии для проведения голосования. Заседание в итоге состоялось в канцелярии Управления судов в Иерусалиме, оно длилось более пяти часов. Члены комиссии, присутствовавшие на заседании, проголосовали за назначение Ицхака Амита председателем БАГАЦа. Левин и двое других представителей коалиции, министр Орит Струк и депутат Ицхак Кройзер, бойкотировали голосование.