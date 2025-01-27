Лапид призвал министра юстиции "прекратить ссоры"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 27 января, на заседании фракции заявил: "Я призываю министра юстиции прекратить ссоры и помочь нам вернуть страну на правильный путь".

"Судья Ицхак Амит был избран вчера председателем Верховного суда. Мы поздравляем его с этим. Заявление министра юстиции Ярива Левина о бойкоте судьи Амита является нарушением закона. Я призываю его: "Ярив, пересмотрите свою позицию. Остановитесь. Не доводите нас снова до таких крайностей". С 7 октября каждый раз, когда кто-то говорил, что нынешнее правительство нелегитимно, Ярив Левин и Нетаниягу отвечали: "Но это правительство было избрано законно". Так и комитет по назначению судей был избран законно. Я обращаюсь к Яриву Левину с вопросом: что вы пытаетесь сделать? Чего пытаетесь достичь? Ваша судебная реформа разрушила израильское общество, посеяла здесь ненависть и раскол, каких не было никогда прежде, и привела к трагедии 7 октября. Пришло время прекратить это. Я призываю Ярива Левина: соберите комиссию, сядьте за стол переговоров с судьей Амитом, постройте с ним рабочие отношения. Он не враг. Он патриот Израиля и хочет блага для государства", – сказал Лапид.

"В демократическом обществе мы имеем право не соглашаться, имеем право спорить, но нельзя ломать правила. Мы видели, к чему это приводит. Мы пережили 15 самых ужасных месяцев в нашей истории. Все устали. Все хотят только спокойствия. Я призываю министра юстиции прекратить ссоры и помочь нам вернуть страну на правильный путь. Председатель Верховного суда избран, теперь министр юстиции должен выбрать между ссорой и государством. Пришло время выбрать государство", – резюмировал лидер оппозиции.