Слушания по делу Нетаниягу, премьер-министр раскритиковал своего бывшего пресс-секретаря

В окружном суде Тель-Авива прошел очередной допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве свидетеля по делам 1000, 2000 и 4000. Процесс возобновился после почти месячного перерыва, который был вызван операцией, перенесенной премьер-министром. Возобновление допроса премьер-министра несколько раз откладывалось по просьбе адвокатов главы правительства.

В начале дачи показаний Нетаниягу вновь разъяснил, чем была вызвана отсрочка, упомянув о состоянии здоровья и необходимости посвящать себя важным государственным делам.

Биньямину Нетаниягу были заданы вопросы об отношениях политиков со СМИ, в том числе в весьма отдаленной перспективе, в период "соглашений Осло". В частности, была поднята тема контактов Ицхака Рабина с журналистами.

Отвечая на вопросы, Нетаниягу резко раскритиковал своего бывшего пресс-секретаря Нира Хефеца, являющегося ключевым свидетелем на данном процессе. Нетаниягу заявил, что не доверял в полной мере Хефецу и вообще старается сохранять дистанцию с подчиненными. Он сказал, что был "удивлен", узнав о том, Хефец записывал некоторые разговоры.