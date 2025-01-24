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Израиль

Нетаниягу попросил, чтобы на следующей неделе было не более одного заседания суда по его делам

Суд
Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 24 января 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 14:10
Нетаниягу попросил, чтобы на следующей неделе было не более одного заседания суда по его делам
Chaim Goldberg/Flash90

На следующей неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь будет давать показания в суде. В пятницу стало известно, что он попросил судей, чтобы в течение недели было только одно слушание. Глава правительства также просит об "относительно длительных перерывах и чаще, чем обычно", передает его офис.

Причина такой просьбы: рекомендации врачей после перенесенной в конце декабря операции по удалению простаты.

Генеральная прокуратура выступает против того, чтобы просьба премьер-министра была удовлетворена.

Ранее адвокаты Нетаниягу обратились в прокуратуру с просьбой отложить назначенные на воскресенье и далее на следующей неделе показания премьера перед судом в связи со сделкой с ХАМАСом и связанными с ней событиями. Прокуратура сообщила о своем согласии перенести показания на неделю, до 27 января.

Израиль
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