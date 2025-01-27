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Израиль

В суде возобновился допрос Нетаниягу, премьера сопровождает врач

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 января 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 10:13
В суде возобновился допрос Нетаниягу, премьера сопровождает врач
Chaim Goldberg/Flash90

В окружном суде Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Напомним, что главу правительства допрашивают в качестве свидетеля по делам 1000, 2000 и 4000.

Процесс возобновился после почти месячного перерыва, который был вызван операцией, перенесенной премьер-министром. Возобновление допроса премьер-министра несколько раз откладывалось по просьбе адвокатов главы правительства.

На прошлой неделе суд отклонил просьбу Нетаниягу ограничить допросы на этой неделе одним днем.

Глава правительства будет выступать в суде три раза – в понедельник, во вторник и в среду.

27 января премьер-министра сопровождает его лечащий врач, доктор Цвика Беркович. Нетаниягу заявил, что его процесс лечения продолжается. "Уже через сутки после операции, я был полностью занят всем, что связано с освобождением заложников, Ливаном и другими вещами, о которых говорить не могу", – сказал Нетаниягу. "Я очень сожалею о вашем решении возобновить процесс, но я уважаю это решение", – добавил он.

Напомним, что на данном этапе премьер-министра допрашивает его адвокат Амит Хадад. После завершения допроса адвоката, премьер-министр подвергнется допросу представителей прокуратуры.

Израиль
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