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Израиль

Задержаны три участницы пикета возле дома министра юстиции Ярива Левина

Полиция
Верховный суд/БАГАЦ
Ярив Левин
Акции протеста
время публикации: 27 января 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 21:57
Задержаны три участницы пикета возле дома министра юстиции Ярива Левина
Jonathan Shaul/Flash90

Десятки человек собрались вечером в понедельник возле дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине. Поводом для проведения демонстрации стало заявление Левина о том, что он не признает назначение Ицхака Амита председателем Верховного суда.

Демонстранты выкрикивали: "Нет диктатуре!", "В отставку!", "Это не детский сад – это Верховный суд".

Полиция сообщила, что три участницы пикета сели посреди проезжей части, мешая движению транспорта и подвергая угрозе участников дорожного движения. Они были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка. Движение в районе проведения акции протеста восстановлено.

Израиль
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