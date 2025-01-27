Задержаны три участницы пикета возле дома министра юстиции Ярива Левина
время публикации: 27 января 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 21:57
Десятки человек собрались вечером в понедельник возле дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине. Поводом для проведения демонстрации стало заявление Левина о том, что он не признает назначение Ицхака Амита председателем Верховного суда.
Демонстранты выкрикивали: "Нет диктатуре!", "В отставку!", "Это не детский сад – это Верховный суд".
Полиция сообщила, что три участницы пикета сели посреди проезжей части, мешая движению транспорта и подвергая угрозе участников дорожного движения. Они были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка. Движение в районе проведения акции протеста восстановлено.
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