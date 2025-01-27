Задержаны три участницы пикета возле дома министра юстиции Ярива Левина

Десятки человек собрались вечером в понедельник возле дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине. Поводом для проведения демонстрации стало заявление Левина о том, что он не признает назначение Ицхака Амита председателем Верховного суда.

Демонстранты выкрикивали: "Нет диктатуре!", "В отставку!", "Это не детский сад – это Верховный суд".

Полиция сообщила, что три участницы пикета сели посреди проезжей части, мешая движению транспорта и подвергая угрозе участников дорожного движения. Они были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка. Движение в районе проведения акции протеста восстановлено.