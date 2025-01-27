Внимание, розыск: пропал 57-летний Моше Атар из Кирьят-Гата
время публикации: 27 января 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 10:00
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 57-летний Моше Атар из Кирьят-Гата. В последний раз его видели в пятницу утром на улице А-Римон в Кирьят-Гате, после чего от Моше не было вестей.
Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавый, светлый оттенок кожи, темные длинные волосы. Был одет в джинсовую куртку.
Пропавший не пользуется сотовым телефоном, он передвигается общественным транспортом.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Кирьят-Гата по телефону 08-6872222.
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