Внимание, розыск: пропал 57-летний Моше Атар из Кирьят-Гата

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 57-летний Моше Атар из Кирьят-Гата. В последний раз его видели в пятницу утром на улице А-Римон в Кирьят-Гате, после чего от Моше не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавый, светлый оттенок кожи, темные длинные волосы. Был одет в джинсовую куртку.

Пропавший не пользуется сотовым телефоном, он передвигается общественным транспортом.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Кирьят-Гата по телефону 08-6872222.