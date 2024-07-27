Гендиректор "Маген Давид Адом": в Мадждаль-Шамсе ранены 30 человек, семеро из них – дети

Генеральный директор службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Эли Бин заявил, что в результате прямого попадания ракеты в Мадждаль-Шамсе ранены 30 человек, семеро из них – дети, все они – в критическом состоянии. Десять человек в тяжелом состоянии.

На место прибыли крупные силы "Маген Давид Адом": эвакуационные вертолеты, машины скорой помощи и машины интенсивной терапии.