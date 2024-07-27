Гендиректор "Маген Давид Адом": в Мадждаль-Шамсе ранены 30 человек, семеро из них – дети
время публикации: 27 июля 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 19:40
Генеральный директор службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Эли Бин заявил, что в результате прямого попадания ракеты в Мадждаль-Шамсе ранены 30 человек, семеро из них – дети, все они – в критическом состоянии. Десять человек в тяжелом состоянии.
На место прибыли крупные силы "Маген Давид Адом": эвакуационные вертолеты, машины скорой помощи и машины интенсивной терапии.
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