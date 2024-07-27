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Ближний Восток

"Хизбалла" отрицает свою причастность к обстрелу Мадждаль-Шамса

время публикации: 27 июля 2024 г., 20:59 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 21:04
"Хизбалла" отрицает свою причастность к обстрелу Мадждаль-Шамса
AP Photo/Bilal Hussein

Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором отрицается ее причастность к обстрелу Мадждаль-Шамса, в результате которого погибли не менее 10 человек.

"Мы категорически отрицаем ложные утверждения в израильских СМИ и на различных медиа-платформах о причастности "Хизбаллы" в атаке на Мадждаль-Шамса, и заявляем, что мы не имеем к случившемуся никакого отношения", – говорится в заявлении.

"Хизбалла" утверждает, что Мадждаль-Шамсе упала ракета-перехватчик израильской системы ПВО.

При этом ЦАХАЛ возлагает ответственность за обстрел на "Хизбаллу", заявляя, что с территории Ливана была запущена тяжелая ракета "Фаджар".

Ближний Восток
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