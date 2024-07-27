"Хизбалла" отрицает свою причастность к обстрелу Мадждаль-Шамса

Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором отрицается ее причастность к обстрелу Мадждаль-Шамса, в результате которого погибли не менее 10 человек.

"Мы категорически отрицаем ложные утверждения в израильских СМИ и на различных медиа-платформах о причастности "Хизбаллы" в атаке на Мадждаль-Шамса, и заявляем, что мы не имеем к случившемуся никакого отношения", – говорится в заявлении.

"Хизбалла" утверждает, что Мадждаль-Шамсе упала ракета-перехватчик израильской системы ПВО.

При этом ЦАХАЛ возлагает ответственность за обстрел на "Хизбаллу", заявляя, что с территории Ливана была запущена тяжелая ракета "Фаджар".