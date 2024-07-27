Нетаниягу: ""Хизбалла" заплатит такую высокую цену, какую еще не платила"
время публикации: 27 июля 2024 г., 22:59 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 23:05
Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о беседе, состоявшейся между Биньямином Нетаниягу и духовным лидером друзской общины Израиля шейхом Муафаком Тарифом после обстрела Мадждаль-Шамса.
Биньямин Нетаниягу попросил передать от имени всего народа Израиля глубочайшие соболезнования семьям убитых и всей друзской общине.
Глава правительства пообещал, что Израиль не оставит эту кровавую атаку без ответа и что "Хизбалла" заплатит такую высокую цену, какую не платила до сих пор.
Телеканал "Кан-11" сообщил, что израильская делегация вылетит из США на три часа раньше, чем это было запланировано. Ожидается, что самолет "Крыло Сиона" ("Канаф Цион") вылетит в 2 часа ночи по израильскому времени.