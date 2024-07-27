x
27 июля 2024
|
последняя новость: 23:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2024
|
27 июля 2024
|
последняя новость: 23:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: ""Хизбалла" заплатит такую высокую цену, какую еще не платила"

время публикации: 27 июля 2024 г., 22:59 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 23:05
Нетаниягу обсуждает ситуацию со своим военным секретарем после трагедии в Мадждаль-Шамсе.
GPO

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о беседе, состоявшейся между Биньямином Нетаниягу и духовным лидером друзской общины Израиля шейхом Муафаком Тарифом после обстрела Мадждаль-Шамса.

Биньямин Нетаниягу попросил передать от имени всего народа Израиля глубочайшие соболезнования семьям убитых и всей друзской общине.

Глава правительства пообещал, что Израиль не оставит эту кровавую атаку без ответа и что "Хизбалла" заплатит такую высокую цену, какую не платила до сих пор.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что израильская делегация вылетит из США на три часа раньше, чем это было запланировано. Ожидается, что самолет "Крыло Сиона" ("Канаф Цион") вылетит в 2 часа ночи по израильскому времени.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2024

295-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 июля 2024

Правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее ракетный обстрел Мадждаль-Шамса