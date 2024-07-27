Правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее ракетный обстрел Мадждаль-Шамса

После ракетного обстрела друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 11 человек, правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее "все акты насилия против мирного населения".

"Удары по гражданским лицам являются грубым нарушением норм международного права и противоречат принципам гуманизма", – говорится в заявлении.

В этом заявлении содержится призыв к "немедленному прекращению боевых действий" на всех фронтах.