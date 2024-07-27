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Ближний Восток

Правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее ракетный обстрел Мадждаль-Шамса

время публикации: 27 июля 2024 г., 22:14 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 22:24
Правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее ракетный обстрел Мадждаль-Шамса
AP Photo/Hassan Ammar

После ракетного обстрела друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 11 человек, правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее "все акты насилия против мирного населения".

"Удары по гражданским лицам являются грубым нарушением норм международного права и противоречат принципам гуманизма", – говорится в заявлении.

В этом заявлении содержится призыв к "немедленному прекращению боевых действий" на всех фронтах.

Ближний Восток
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