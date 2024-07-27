Правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее ракетный обстрел Мадждаль-Шамса
время публикации: 27 июля 2024 г., 22:14 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 22:24
После ракетного обстрела друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 11 человек, правительство Ливана выпустило заявление, осуждающее "все акты насилия против мирного населения".
"Удары по гражданским лицам являются грубым нарушением норм международного права и противоречат принципам гуманизма", – говорится в заявлении.
В этом заявлении содержится призыв к "немедленному прекращению боевых действий" на всех фронтах.
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