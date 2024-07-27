Число погибших в Мадждаль-Шамсе выросло до 11

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о том, что от полученных ранений в результате прямого попадания ракеты в Мадждаль-Шамсе скончался еще один человек. Таким образом число погибших выросло до 11.

В субботу, 27 июля, в 18:18, в результате обстрела севера Голанских высот с территории Ливана одна из ракет разорвалась на территории друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс. Ракета попала на футбольное поле, где в это время проходил матч.

Ранения получили 12 человек. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Еще шесть человек получили шок. Все пострадавшие в возрасте от 10 до 20 лет. Эта информация обновляется и уточняется.

По словам жителей Мадждаль-Шамса, сигнал "Цева адом" был слышен, однако большинство присутствовавших на стадионе не успели в укрытие. По данным ЦАХАЛа, произошел сбой в работе ПВО, его причины будут расследоваться.

Согласно оценкам ситуации, проведенным в ЦАХАЛе и имеющимся разведданным, за обстрелом Мадждаль-Шамс стоит террористическая организация "Хизбалла". Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что обстрел с территории южного Ливана стал ответом террористов на уничтожение боевика подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") в районе Кфар Кила.

Пресс-секретарь террористической группировки "Хизбалла" Мухаммад Афиф заявил Reuters, что организация не несет ответственности за обстрел Мадждаль-Шамса. В СМИ, связанных с "Хизбаллой" также появились заявления "Хизбаллы", что она не имеет отношения к этому обстрелу.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви провел оценку ситуации совместно с министром обороны Йоавом Галантом и представителями командования Северным округом.

Как сообщили из канцелярии главы правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил подробную информацию о трагедии в Мадждаль-Шамсе и провел консультацию со своим военным секретарем Романом Гофманом.

Позже он проведет совещание по оценке ситуации со всеми руководителями системы безопасности.

В настоящее время Нетаниягу находится с визитом в США. Предпринимаются усилия, чтобы перенести вылет израильской делегации в Израиль на более раннее время.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге заявил, что в настоящий момент нет изменений в инструкциях для населения в тылу.