Арестованы подозреваемые в убийстве демобилизованного солдата в Тверии

В ходе специальной операции были арестованы двое подозреваемых в причастности к убийству 22-летнего Даниэля Аслана, который был застрелен 8 июня в Тверии.

Аслан, недавно демобилизовавшийся после срочной службы в ЦАХАЛе боец бригады "Кфир", ехал на электросамокате к дому своей тети на семейный праздник, когда по нему открыли огонь из огнестрельного оружия.

Молодой человек получил крайне тяжелые ранения и вскоре скончался от ран в больнице "Пория". Ранее полиция предполагала, что Даниэль Аслан был убит по ошибке, поскольку сразу после убийства не было известно о каких-либо конфликтах в его окружении.

После скрытого расследования полиция арестовала двоих подозреваемых, 38-летнего жителя Тверии и 25-летнего жителя поселка Кфар-Хитим, где проживал и сам Даниэль Аслан. В понедельник подозреваемые будут доставлены в мировой суд в Нацерете для продления срока их содержания под стражей.