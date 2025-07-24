В суд подано ходатайство о конфискации яхты Madleen из "Флотилии свободы"

Государство Израиль подало в окружной суд в Хайфе, действующий в качестве морского суда, ходатайство о бессрочной конфискации в пользу государственной казны судна Madleen из "Флотилии свободы", задержанного ВМС ЦАХАЛа в июне 2025 года при попытке нарушения законной морской блокады сектора Газы.

"Ходатайство, поданное Хайфской окружной прокуратурой (по гражданским делам), основано на международном праве, которое предоставляет государствам право арестовывать суда, пытающиеся нарушить морскую блокаду, а суду – право отдавать распоряжение об их конфискации. Согласно международному праву, нарушение или попытка нарушения блокады дает государству право на досмотр судна и его арест", поясняет прокуратура.

Яхта Madleen, пытавшаяся прорвать морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы, после перехвата была доставлена в порт Ашдода.