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Израиль

В Ливане уничтожен высокопоставленный активист "Радуана" Мухаммед Хайдер Абуд

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 27 июля 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 16:58
В Ливане уничтожен высокопоставленный активист "Радуана" Мухаммед Хайдер Абуд
AP Photo/Hussein Malla

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о продолжающихся ликвидациях активистов шиитской террористической организации "Хизбалла" в Ливане. В субботу, 26 июля, в результате точечной ликвидации был уничтожен террорист Мухаммед Хайдер Абуд, который отвечал за руководство операциями "Радуана" в районе.

Вместе с ним был ликвидирован также боевик артиллерийских сил "Хизбаллы". Операция была осуществлена при помощи ВВС в районе Дабааль на юге Ливана, где террористы занимались восстановлением террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что действия террористов представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня с Ливаном, и что ЦАХАЛ продолжит устранять любую угрозу Государству Израиль.

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