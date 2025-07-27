В Ливане уничтожен высокопоставленный активист "Радуана" Мухаммед Хайдер Абуд

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о продолжающихся ликвидациях активистов шиитской террористической организации "Хизбалла" в Ливане. В субботу, 26 июля, в результате точечной ликвидации был уничтожен террорист Мухаммед Хайдер Абуд, который отвечал за руководство операциями "Радуана" в районе.

Вместе с ним был ликвидирован также боевик артиллерийских сил "Хизбаллы". Операция была осуществлена при помощи ВВС в районе Дабааль на юге Ливана, где террористы занимались восстановлением террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что действия террористов представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня с Ливаном, и что ЦАХАЛ продолжит устранять любую угрозу Государству Израиль.