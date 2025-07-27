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Израиль

Пожар в жилом комплексе в Бейт-Шемеше: пострадали 10 бойцов пожарной охраны

Пожары
время публикации: 27 июля 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 16:33
Пожар в жилом комплексе в Бейт-Шемеше: пострадали 10 бойцов пожарной охраны
Пожарная охрана Иерусалимского округа

Крупный пожар в Бейт-Шемеше: загорелись три здания в жилом комплексе на улицах Дэн Линер, Бар Илан и Кальман Маген. К моменту публикации два очага пожара находятся под контролем, идет работа над локализацией третьего очага.

В ходе тушения 10 пожарных пострадали от отравления дымом и продуктами горения, один из них был эвакуирован в больницу.

Жители домов были своевременно эвакуированы, масштабные поиски не выявили дополнительных пострадавших и заблокированных.

Тушение пожара продолжается.

Израиль
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