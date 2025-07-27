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Израиль

ЦАХАЛ: на одной из военных баз в центре Израиля тяжело ранен военнослужащий

ЦАХАЛ
время публикации: 27 июля 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 17:49
ЦАХАЛ: на одной из военных баз в центре Израиля тяжело ранен военнослужащий
Yonatan Sindel/Flash90

Разрешено к публикации: на одной из военных баз ЦАХАЛа в центральной части страны был тяжело ранен военнослужащий. Он доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Родные пострадавшего уведомлены.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что инцидент произошел на базе Генштаба в Тель-Авиве.

Военная полиция расследует обстоятельства происшествия. Результаты расследования будут переданы в военную прокуратуру.

Израиль
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