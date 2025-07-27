ЦАХАЛ: на одной из военных баз в центре Израиля тяжело ранен военнослужащий

Разрешено к публикации: на одной из военных баз ЦАХАЛа в центральной части страны был тяжело ранен военнослужащий. Он доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Родные пострадавшего уведомлены.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что инцидент произошел на базе Генштаба в Тель-Авиве.

Военная полиция расследует обстоятельства происшествия. Результаты расследования будут переданы в военную прокуратуру.