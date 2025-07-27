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Израиль

Нетаниягу обвинил ООН в клевете на Израиль: гуманитарная помощь поставляется

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 июля 2025 г., 17:13 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 17:13
Нетаниягу обвинил ООН в клевете на Израиль: гуманитарная помощь поставляется
Фото: Коби Гидеон, GPO

Глава правительства Биньямин Нетаниягу посетил базу ВВС "Рамон" на юге страны, где встретился с командирами, офицерами и военнослужащими военно-воздушных сил. Нетаниягу поблагодарил военнослужащих за великолепную работу, выполненную ими во время операции "Народ как лев" в Иране.

"Мы продолжаем воевать, – подчеркнул премьер-министр. – И прежде всего, в секторе Газы. К сожалению, есть погибшие и раненые, и я обращаюсь к семьям погибших с выражением соболезнования и желаю скорейшего выздоровления раненым. И важно понять: мы выполним поставленную цель, мы уничтожим ХАМАС".

"Чтобы достичь этой цели – и уничтожения ХАМАСа, и возвращения наших похищенных – мы продолжаем военные действия, и параллельно с этим ведем переговоры. Мы используем все возможные пути, – отметил глава правительства. – Мы должны будем позволить поставки гуманитарной помощи в сектор Газы. До сих пор мы разрешали минимальные поставки, но ООН использует ложные оправдания и клевещет на Израиль. ООН утверждают, что мы не позволяем ввозить гуманитарную помощь. Неправда. Позволяем. Существуют охраняемые маршруты, они всегда были, но с сегодняшнего дня это уже официально. Никаких больше оправданий. Мы продолжим военные действия, и мы продолжим работать, пока не выполним все поставленные цели и не добьемся полной победы".

Израиль
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