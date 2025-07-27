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Израиль

В Джиср аз-Зарке тяжело ранен мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 27 июля 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 22:33
В Джиср аз-Зарке тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В Джиср аз-Зарке, к северу от Кейсарии, в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненый (примерно 30 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

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