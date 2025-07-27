В ДТП в Тель-Авиве тяжело травмирован мужчина, ехавший на электросамокате
время публикации: 27 июля 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 22:29
На улице Дерех Бен-Цви в Тель-Авиве автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 30 лет) получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2025