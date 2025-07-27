В ДТП в Тель-Авиве тяжело травмирован мужчина, ехавший на электросамокате

На улице Дерех Бен-Цви в Тель-Авиве автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 30 лет) получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.