Мать и ее сожитель обвиняются в сексуализированном насилии против трехлетней девочки
время публикации: 27 июня 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 12:17
Государственная прокуратура представила в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против женщины и ее сожителя из центра страны.
Они обвиняются во множестве случаев сексуализированного насилия, издевательств и ненадлежащего обращения в отношении дочери обвиняемой, девочки в возрасте трех с половиной лет. В результате их действий ребенку были привлечены тяжкие телесные повреждения.
Судебное разбирательство ведется при закрытых дверях, подробности этого дела запрещены к публикации. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемых под стражей до завершения судебных разбирательств.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2024