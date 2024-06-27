Мать и ее сожитель обвиняются в сексуализированном насилии против трехлетней девочки

Государственная прокуратура представила в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против женщины и ее сожителя из центра страны.

Они обвиняются во множестве случаев сексуализированного насилия, издевательств и ненадлежащего обращения в отношении дочери обвиняемой, девочки в возрасте трех с половиной лет. В результате их действий ребенку были привлечены тяжкие телесные повреждения.

Судебное разбирательство ведется при закрытых дверях, подробности этого дела запрещены к публикации. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемых под стражей до завершения судебных разбирательств.