Палестинцы похитили собаку подразделения "Окец", чтобы организовать навет на ЦАХАЛ

Катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовал видеорепортаж о том, как израильские солдаты якобы натравливают боевую собаку на пожилую палестинку, лежащую в кровати: на видео изображен пес кинологического подразделения "Окец", который лает на пожилую женщину. Репортаж был опубликован в среду, 26 июня.

Этот репортаж полностью сфабрикован, подчеркивает "Кипа", а правда значительно проще – и страшнее. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что на видео действительно собака подразделения "Окец" – но во время съемок собака не была в распоряжении израильской армии. В ходе боевых действий в секторе Газы боевой пес был похищен террористами ХАМАС вместе со всем оборудованием, которое было на снаряжении собаки.

После похищения и использования для фабрикации "нападения на беспомощную женщину", террористы хладнокровно убили собаку и заминировали ее тело, чтобы подорвать израильских военнослужащих, которые будут эвакуировать тело убитого пса. "Речь идет о циничной манипуляции ХАМАСа", – подчеркивают в израильской армии.