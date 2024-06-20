Возле домов Нетаниягу в Иерусалиме и Кейсарии проходят акции протеста
время публикации: 20 июня 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 21:24
На улице Аза в Иерусалиме, примерно в 300 метрах от дома семьи Нетаниягу, проходит акция протеста, в которой принимают сотни израильтян. Они требуют от Биньямин Нетаниягу уйти в отставку.
Еще одна акция протеста проходит возле дома семьи Нетаниягу в Кейсарии. Ее участники также требуют отставки премьер-министра и проведения досрочных выборов.
Антиправительственный митинг проходит и в Тель-Авиве.
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