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Израиль

Возле домов Нетаниягу в Иерусалиме и Кейсарии проходят акции протеста

время публикации: 20 июня 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 21:24
Возле домов Нетаниягу в Иерусалиме и Кейсарии проходят акции протеста
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Аза в Иерусалиме, примерно в 300 метрах от дома семьи Нетаниягу, проходит акция протеста, в которой принимают сотни израильтян. Они требуют от Биньямин Нетаниягу уйти в отставку.

Еще одна акция протеста проходит возле дома семьи Нетаниягу в Кейсарии. Ее участники также требуют отставки премьер-министра и проведения досрочных выборов.

Антиправительственный митинг проходит и в Тель-Авиве.

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