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Израиль

ЦАХАЛ: установлены причины повреждения гражданского здания в районе Набатии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 27 июня 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 21:31
ЦАХАЛ: установлены причины повреждения гражданского здания в районе Набатии
Пресс-служба ЦАХАЛа

После удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по военному объекту террористической организации "Хизбалла" в южном Ливане, поступили сообщения о повреждении гражданского здания в районе Набатии.

Проверка показала, что в результате атаки произошли вторичные взрывы, кроме того, ракета террористической организации "Хизбалла", хранившаяся на атакованном объекте, вылетела и попала в гражданское здание.

Террористическая организация "Хизбалла" продолжает подвергать опасности жителей южного Ливана, отказываясь разоружиться и передать оружие государству.

Израиль
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