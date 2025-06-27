ЦАХАЛ: установлены причины повреждения гражданского здания в районе Набатии

После удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по военному объекту террористической организации "Хизбалла" в южном Ливане, поступили сообщения о повреждении гражданского здания в районе Набатии.

Проверка показала, что в результате атаки произошли вторичные взрывы, кроме того, ракета террористической организации "Хизбалла", хранившаяся на атакованном объекте, вылетела и попала в гражданское здание.

Террористическая организация "Хизбалла" продолжает подвергать опасности жителей южного Ливана, отказываясь разоружиться и передать оружие государству.