Министр Рон Дермер в начале будущей недели отправится в Вашингтон для переговоров

Министр стратегического планирования Рон Дермер прибудет в Вашингтон в понедельник, 30 июня, для переговоров о войне с ХАМАСом и Ираном, а также о запланированном визите в США премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что визит премьер-министра Израиля в Вашингтон, как ожидается, состоится во второй половине июля.