Министр Рон Дермер в начале будущей недели отправится в Вашингтон для переговоров
время публикации: 27 июня 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 20:43
Министр стратегического планирования Рон Дермер прибудет в Вашингтон в понедельник, 30 июня, для переговоров о войне с ХАМАСом и Ираном, а также о запланированном визите в США премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что визит премьер-министра Израиля в Вашингтон, как ожидается, состоится во второй половине июля.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 мая 2025