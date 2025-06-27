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Израиль

Министр Рон Дермер в начале будущей недели отправится в Вашингтон для переговоров

США
Израиль
время публикации: 27 июня 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 20:43
Рон Дермер
Yonatan Sindel/Flash90

Министр стратегического планирования Рон Дермер прибудет в Вашингтон в понедельник, 30 июня, для переговоров о войне с ХАМАСом и Ираном, а также о запланированном визите в США премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что визит премьер-министра Израиля в Вашингтон, как ожидается, состоится во второй половине июля.

Израиль
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