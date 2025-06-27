x
27 июня 2025
|
последняя новость: 17:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июня 2025
|
27 июня 2025
|
последняя новость: 17:32
27 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд второй раз за сегодняшний день отклонил просьбу Нетаниягу отсрочить показания

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 27 июня 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 16:37
Биньямин Нетаниягу в суде. 9 июня 2025 года
Flash90/Yariv Katz/Pool

Окружной суд Иерусалима второй раз за сегодняшний день отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить дачу им показаний на две недели. Премьер-министр просил об отсрочке из-за того, что он назвал "первостепенными политическими, национальными и оборонными вопросами".

В связи с этим судебный процесс, как ожидается, возобновится в понедельник, после примерно трехнедельного перерыва. Ранее Нетаниягу передал судьям секретный конверт со своим расписанием, однако в решении судей говорилось, что "в представленном расписании нет каких-либо необычных данных, подробностей или обстоятельств".

Судьи окружного суда напомнили, что срок действия чрезвычайного положения в судах истек, и они вернулись к запланированной работе – включая судебный процесс против главы правительства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2025

Нетаниягу не смог отложить показания: суд встал на сторону прокуратуры