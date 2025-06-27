Суд второй раз за сегодняшний день отклонил просьбу Нетаниягу отсрочить показания

Окружной суд Иерусалима второй раз за сегодняшний день отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отложить дачу им показаний на две недели. Премьер-министр просил об отсрочке из-за того, что он назвал "первостепенными политическими, национальными и оборонными вопросами".

В связи с этим судебный процесс, как ожидается, возобновится в понедельник, после примерно трехнедельного перерыва. Ранее Нетаниягу передал судьям секретный конверт со своим расписанием, однако в решении судей говорилось, что "в представленном расписании нет каких-либо необычных данных, подробностей или обстоятельств".

Судьи окружного суда напомнили, что срок действия чрезвычайного положения в судах истек, и они вернулись к запланированной работе – включая судебный процесс против главы правительства.