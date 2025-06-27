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Израиль

Нетаниягу не смог отложить показания: суд встал на сторону прокуратуры

Суд
Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 июня 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 11:47
Нетаниягу не смог отложить показания: суд встал на сторону прокуратуры
Flash90 - Yariv Katz/POOL

Суд принял позицию прокуратуры и отклонил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу отменить все запланированные на ближайшие две недели его показания перед судом в связи с изменениями обстановки и необходимостью сосредоточиться на важных дипломатических и оборонных вопросах.

Судьи окружного суда напомнили, что срок действия чрезвычайного положения в судах истек, и они вернулись к запланированной работе – включая судебный процесс против главы правительства.

Прокуратура, напомним, заявила: "Причины, подробно изложенные в просьбе, не могут оправдать отмену слушаний на две недели, особенно перед перерывом, после того как суд уже удовлетворил предыдущие просьбы подсудимого и замедлил темп его допроса таким образом, что его показания заслушиваются только два раза в неделю"

Израиль
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