Нетаниягу не смог отложить показания: суд встал на сторону прокуратуры

Суд принял позицию прокуратуры и отклонил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу отменить все запланированные на ближайшие две недели его показания перед судом в связи с изменениями обстановки и необходимостью сосредоточиться на важных дипломатических и оборонных вопросах.

Судьи окружного суда напомнили, что срок действия чрезвычайного положения в судах истек, и они вернулись к запланированной работе – включая судебный процесс против главы правительства.

Прокуратура, напомним, заявила: "Причины, подробно изложенные в просьбе, не могут оправдать отмену слушаний на две недели, особенно перед перерывом, после того как суд уже удовлетворил предыдущие просьбы подсудимого и замедлил темп его допроса таким образом, что его показания заслушиваются только два раза в неделю"