Офицер полиции, бросивший светошумовую гранату в демонстрантов, не будет повышен в должности

Окружной суд Иерусалима постановил, что офицер полиции Меир Суиса, вопреки решению министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, не будет повышен в звании и в должности. Меир Суиса обвиняется в том, что 1 марта 2023 года бросил светошумовую гранату в демонстрантов, протестовавших против юридической реформы.

Итамар Бен-Гвир намеревался назначить майора Меира Суису на должность начальника отделения полиции в южном Тель-Авиве, однако это решение было заморожено судом в связи с поданными против него протестами.

В новом решении суда указывается, что Суиса не передал суду ответ на апелляцию против своего назначения, а за день до судебного заседания заявил, что ему нет дела до апелляции и он примет любое решение. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию против назначения Суисы.