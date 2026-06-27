Обе девочки, унесенные течением Иордана, погибли

После пяти часов поисков обнаружена без признаков жизни вторая девочка, унесенная течением в реке Иордан в районе Леавот а-Башан. Ранее спасатели обнаружили еще одну девочку, спасти ее не удалось.

Разрешены к публикации их имена: Хала Азам и Аман Камаль Хир. Они жительницы Абу Снана, обеим было 13 лет.

В поисково-спасательной операции участвовали силы полиции, волонтеры спасательного отряда, а также сотрудники пожарно-спасательной службы. К поискам был привлечен вертолет авиационного подразделения полиции.