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Израиль

Обе девочки, унесенные течением Иордана, погибли

Полиция
время публикации: 27 июня 2026 г., 22:27 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 22:41
Обе девочки, унесенные течением Иордана, погибли
Пресс-служба полиции Израиля

После пяти часов поисков обнаружена без признаков жизни вторая девочка, унесенная течением в реке Иордан в районе Леавот а-Башан. Ранее спасатели обнаружили еще одну девочку, спасти ее не удалось.

Разрешены к публикации их имена: Хала Азам и Аман Камаль Хир. Они жительницы Абу Снана, обеим было 13 лет.

В поисково-спасательной операции участвовали силы полиции, волонтеры спасательного отряда, а также сотрудники пожарно-спасательной службы. К поискам был привлечен вертолет авиационного подразделения полиции.

Израиль
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