Забастовки и протесты на фоне кризиса власти

В ночь на понедельник, 27 марта, на фоне новой волны массового протеста, последовавшей после увольнения министра обороны Йоава Галанта, в канцелярии премьер-министра прошло экстренное совещание, завершившееся около 06:00.

Ожидается, что по его итогам премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит с обращением к нации.

Согласно публикациям в СМИ, в коалиции и в партии "Ликуд" произошел раскол. Партии ШАС и "Яадут а-Тора" и часть "Ликуда" выступают за остановку продвижения реформы. Среди ликудников, призвавших к остановке реформы – министр культуры и спорта Мики Зоар, министр социального равенства Амихай Шикли, министр экономики Нир Баркат, тогда как вторая часть "Ликуда" во главе с министром юстиции Яривом Левином, а также партии "Ционут Датит" и "Оцма Йегудит" требуют продолжения реформы. Левин угрожает уйти в отставку, если реформа будет остановлена.

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На этом фоне главы всех университетов объявили забастовку, к которой присоединились некоторые колледжи, включая академический колледж Тель-Авива-Яффо, колледж "Михлала ле-Минхаль", академический колледж Изреэльской долины, академический колледж Рупин, академический колледж Тель-Хай, академический колледж "Сапир" и колледж "Бецалель".

Часть студентов поддержала забастовку вузов, тогда как организация студентов в поддержку реформы осудила ее. Напомним, что Всеобщее объединение студентов воздерживается от занятия позиции, подчеркивая, что оно представляет и сторонников, и противников реформы.

Всеизраильская ученическая организация объявила о присоединении к забастовке, однако ее решения не являются обязательными и остаются на усмотрение школьников и родителей. В министерстве просвещения подчеркнули, что школы будут открыты.

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Помимо выступления Нетаниягу, утром также ожидается выступление председателя Всеобщей федерации профсоюзов (Гистадрут) Арнона Бар-Давида, до последнего времени отказывавшегося принимать участие в конфликте по поводу судебной реформы. Ожидается, что он объявит о всеобщей забастовке после праздника Песах, если реформа не будет остановлена и стороны не начнут переговоры. Профсоюз медицинских работников также рассматривает возможность объявления забастовки.

Организаторы протестов намерены провести массовую демонстрацию у здания Кнессета.

Десятки глав местных советов заявили, что завтра соберутся у канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, где начнут голодовку в знак протеста против действий правительства. Среди объявивших голодовку глав местных советов мэр Кфар-Сабы, мэр Герцлии, глава регионального совета Шаар а-Негев, мэр Зихрон-Яакова и другие.

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Напомним, что вечером 26 марта канцелярия премьер-министра сообщила о том, что Биньямин Нетаниягу принял решение снять с должности министра оборона Йоава Галанта. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал вечером на встречу Йоава Галанта и сообщил, что принял решение уволить его с поста министра обороны. Как сообщают источники в канцелярии премьер-министра, Нетаниягу объяснил свой шаг тем, что утратил доверие к Галанту. По словам источников, Нетаниягу был возмущен тем, что Галант сделал свое заявление о том, что раскол в обществе угрожает безопасности страны, в то время, когда премьер-министр находился за рубежом.

После того, как стало известно об отставке Галанта, по всей стране с новой силой возобновились акции протеста.

В субботу, 25 марта, когда Биньямин Нетаниягу еще находился в Лондоне, министр обороны Йоав Галант выступил с заявлением, в котором сказал об изменении атмосферы в ЦАХАЛе в последние недели. "То, что происходит в обществе, не могло не коснуться армии. Раскол в израильском обществе проникает в армию и несет непосредственную угрозу израильскому обществу", – заявил Галант. "Юридическая реформа нуждается в изменениях. Соотношение сил между юридической и политической системами нуждается в изменениях. Но недопустимо, чтобы одна сторона чувствовала, что одержала победу", – сказал министр обороны. Он призвал остановить процесс утверждения законов по юридической реформе и демонстрации протеста. "Нужно дать израильтянам вместе отметить праздник Песах, нужно дать нам вместе праздновать День Независимости и вместе скорбеть в День Катастрофы. Это святые для всего народа дни", – добавил министр.

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