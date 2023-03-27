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    В Израиле

    Демонстрации сторонников и противников реформы у Кнессета. Хроника "парализующего протеста" в Израиле

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    У Кнессета более 100 тысяч демонстрантов. Хроника
    AP Photo/Mahmoud Illean     У Кнессета более 100 тысяч демонстрантов. Хроника
    AP Photo     У Кнессета более 100 тысяч демонстрантов. Хроника
    Erik Marmor/Flash90     ВСЕ ФОТО

    В понедельник, 27 марта, с новой силой по всей стране проходили акции протеста противников продвижения юридической реформы и критиков правительства Биньямина Нетаниягу. "Триггером" для новой волны протестов послужило решение премьер-министра уволить с поста министра обороны Йоава Галанта, объявившего о необходимости приостановить реализацию реформы, так как сложившаяся ситуация угрожает безопасности страны.

    "Парализующий протест" в Тель-Авиве после отставки министра обороны. Фоторепортаж

    ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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    18:30. По данным организаторов, в митинге возле здания Верховного суда в Иерусалиме принимают участие около 2000 сторонников реформы.

    18:00. Организаторы митинга сторонников реформы сообщили, что из-за пробок на дорогах его начало переносится на 19:00. Одновременно с этим большая группа сторонников реформы выдвинулась в сторону Кнессета, скандируя: "Народ требует юридическую реформу!".

    18:00. Партия "Оцма Иегудит" распространила заявление, в котором говорится, что между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром национальной безопасности достигнута договоренность, согласно которой проведение юридической реформы может быть перенесено на летнюю сессию Кнессета. Взамен будет ускорено создание Национальной гвардии, которая будет подчиняться Бен-Гвиру.

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    18:00. У комплекса правительственных зданий в Иерусалиме началась акция в поддержку реформы, в ней принимают участие сотни людей. Сторонники реформы продолжают прибывать. Ранее лидеры партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" в социальных сетях опубликовали обращение к сторонникам реформы, а также к правым активистам с призывом принять участие в демонстрации в Иерусалиме.

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    17:30. Кредитная компания "Исракарт" сообщила, что поддержит всеобщую забастовку.

    17:30. Министр туризма Хаим Кац распорядился открыть специальный штаб для оказания помощи иностранных туристов, которые пострадали или могут пострадать в результате всеобщей забастовки в Израиле.

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    17:00. Главы местных советов в арабском секторе сообщили о присоединении к забастовке.

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    16:30. Восстановлено движение транспорта в районе Струнного моста в Иерусалиме.

    16:00. По оценкам полиции, около Кнессета в Иерусалиме находятся около 115 тысяч демонстрантов. Из-за опасений столкновений с правыми активистами, демонстрация которых назначена на 18:00, в район отправлены дополнительные силы полиции.

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    16:00. В соцсетях обсуждают инцидент, когда водитель "Лексуса" прорвался сквозь группу манифестантов на улице Игаль Алон в Тель-Авиве.

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    14:00. Демонстранты снова перекрывают "Аялон" после того, как полиции ненадолго удалось восстановить движение транспорта. Столкновения продолжаются.

    12:00. Манифестантам удается на нескольких участках перекрыть шоссе "Аялон". Происходят столкновения. Полиция задерживает нарушителей порядка.

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    11:30. Демонстранты возобновляют попытки перекрыть шоссе "Аялон" в Тель-Авиве.

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    10:30. Глава Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид объявил о начале в Израиле всеобщей забастовки в связи с действиями правительства и увольнением министра обороны Йоава Галанта. Список бастующих организаций и исключений.

    10:00. Председатель правления Управления аэропортов Пинхас Идан объявил, что на фоне протеста против реформы юридической системы вылеты из аэропорта "Бен-Гурион" прекращены. Но вылеты продолжаются. Аэропорт принимает рейсы.

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    07:00. Полиция объявила, что все блокированные ранее дороги и перекрестки страны открыты для движения транспорта, включая шоссе "Аялон".

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    06:00. Полиция объявляет об открытии движения по следующим трассам: Иерусалим – 1-я трасса от развязки Хамад на запад, 443-я трасса от перекрестка Шилат, 5-я трасса от развязки Кфар а-Ярок, от побережье к 65-й трассе – перекресток Каркур, центр – перекресток Раанана на 4-й трассе, Тель-Авив – шоссе 20 ("Аялон") при движении на север открыт для движения, центр – 2-е шоссе от развязки Янай на север открыто для движения. Но всё еще закрыто шоссе "Аялон" при движении на юг между развязками Алаха и Ла Гуардия.

    05:00. Полиция объявляет, что шоссе "Аялон" частично расчищено. Возобновлено движение транспорта в северном направлении.

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    03:00. Полиция применяет спецсредства, в том числе водометы, для разгона демонстрантов и освобождения шоссе "Аялон". Происходят столкновения. Есть пострадавшие. Десятки задержанных.

    00:00. Шоссе "Аялон" в Тель-Авиве блокировано демонстрантами в обоих направлениях. Манифестанты возвели баррикады из строительного оборудования и строительного мусора.

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