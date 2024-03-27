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Израиль

Юрсоветник отказалась поддержать просьбу правительства к БАГАЦу о продлении срока подготовки ответа

время публикации: 27 марта 2024 г., 19:33 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 19:33
Юрсоветник отказалась поддержать просьбу правительства к БАГАЦу о продлении срока подготовки ответа
Yonatan Sindel/Flash90

Секретарь правительства письменно уведомил министров об отмене заседания правительства, на котором должен был обсуждаться закон о призыве. Радиостанция "Кан Бет" передает, что Йоси Фукс обвинил с сложившейся ситуации юридического советника правительства и министерство обороны.

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отказалась поддержать просьбу правительства к БАГАЦу о продлении срока для подготовки ответа на апелляции, и, по всей видимости, она и правительство представят БАГАЦу свои ответы по отдельности.

Ответ должен быть передан БАГАЦ до полуночи.

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