Юрсоветник отказалась поддержать просьбу правительства к БАГАЦу о продлении срока подготовки ответа

Секретарь правительства письменно уведомил министров об отмене заседания правительства, на котором должен был обсуждаться закон о призыве. Радиостанция "Кан Бет" передает, что Йоси Фукс обвинил с сложившейся ситуации юридического советника правительства и министерство обороны.

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отказалась поддержать просьбу правительства к БАГАЦу о продлении срока для подготовки ответа на апелляции, и, по всей видимости, она и правительство представят БАГАЦу свои ответы по отдельности.

Ответ должен быть передан БАГАЦ до полуночи.