Лидеры религиозных партий не согласились с квотами призыва и дали понять, что выйдут из правительства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин вечером 26 марта встретились с главами ШАС и "Яадут а-Тора", чтобы обсудить закон о призыве. По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", это встреча завершилась без каких-либо результатов.

На встрече обсуждалось требование юридического советника правительства зафиксировать в законопроекте квоты призыва ультраортодоксов. По данным "Кан", Нетаниягу предлагал лидерам религиозных фракций закрепить квоту решением правительства, это позволило бы в будущем внести изменения без одобрения Кнессета. На это предложение было отклонено, так как оно противоречит коалиционным соглашениям.

Лидеры ШАС и "Яадут а-Тора" заявили, что внесение поправок, нарушающих коалиционные договоренности, требует согласования с религиозными лидерами партий, а те, в свою очередь, на них не согласятся и потребуют выйти из правительства.

По информации "Кан", в правительстве взвешивается возможность обратиться в БАГАЦ с просьбой о дополнительном времени на подготовку ответа по закону о призыве.