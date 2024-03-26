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Израиль

Лидеры религиозных партий не согласились с квотами призыва и дали понять, что выйдут из правительства

время публикации: 26 марта 2024 г., 23:53 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 23:53
Лидеры религиозных партий не согласились с квотами призыва и дали понять, что выйдут из правительства
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин вечером 26 марта встретились с главами ШАС и "Яадут а-Тора", чтобы обсудить закон о призыве. По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", это встреча завершилась без каких-либо результатов.

На встрече обсуждалось требование юридического советника правительства зафиксировать в законопроекте квоты призыва ультраортодоксов. По данным "Кан", Нетаниягу предлагал лидерам религиозных фракций закрепить квоту решением правительства, это позволило бы в будущем внести изменения без одобрения Кнессета. На это предложение было отклонено, так как оно противоречит коалиционным соглашениям.

Лидеры ШАС и "Яадут а-Тора" заявили, что внесение поправок, нарушающих коалиционные договоренности, требует согласования с религиозными лидерами партий, а те, в свою очередь, на них не согласятся и потребуют выйти из правительства.

По информации "Кан", в правительстве взвешивается возможность обратиться в БАГАЦ с просьбой о дополнительном времени на подготовку ответа по закону о призыве.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2024

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2024

Отложено обсуждение правительством законопроекта о призыве