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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: ликвидированы трое террористов, задержаны 10 подозреваемых

время публикации: 27 марта 2024 г., 11:07 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 11:07
Спецоперации в Иудее и Самарии: ликвидированы трое террористов, задержаны 10 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

27 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 10 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Дженине и около Дженина, а также в Хирбат Бани-Хасане. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения. В Дженине ударом с воздуха были ликвидированы двое террористов, еще один из был убит снайпером. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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