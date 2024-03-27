Один из террористов, ликвидированных в Дженине, был офицером таможенной полиции ПА

Судя по имеющейся информации, один из террористов, ликвидированных сегодня, 27 марта, в Дженине – Хамза Арарауи – был офицером таможенной полиции Палестинской автономии. Он проходил специальную полицейскую подготовку и имел разрешение на ношение оружие.

Арарауи в течение нескольких часов вел огонь по израильским военным, действовавшим в Дженине, прежде чем был убит снайпером ЦАХАЛа.

Примечательно, что Арарауи не жил в Дженине. Он проживал в лагере Аль-Айна на территории Шхема. И специально прибыл в Дженин для участия в вооруженном противостоянии израильским военным.

Как сообщалось ранее, в ходе боевых действий в Дженине сегодня были убиты трое террористов, еще четверо были ранены. Названы имена убитых: Айман Юсуф Азука (19 лет), Мухаммад Насер ас-Сабти (19 лет), Хамза Хусам Арарауи (21 год). Первые двое были ликвидированы ударом с воздуха, третий – застрелен снайпером.