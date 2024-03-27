"Кан": Нетаниягу пообещал утвердить законопроект, освобождающий ультраортодоксов от службы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал главам ультраортодоксальных партий утвердить частный законопроект, который освободит учащихся йешив от службы в армии. Об этом сообщает "Кан". Согласно опубликованной информации, продвижение закона начнется сразу после возвращения Кнессета с каникул.

В ультраортодоксальных партиях понимают, что на данном этапе нет никаких шансов на утверждение правительственного законопроекта, позволяющего освободить учащихся йешив от службы – из-за возражений юридического советника правительства и министра обороны.

27 марта правительство должно представить в БАГАЦ ответ на апелляцию с требованием отменить решение правительства, освобождающее ультраортодоксов от службы. В политических кругах отмечают, что Нетаниягу намерен просить отсрочку в 10 дней в надежде, что за это время сумеет сформировать приемлемый для всех в коалиции законопроект. Если БАГАЦ откажется предоставить дополнительную отсрочку, уже 1 апреля прекратит действовать решение правительства и учащиеся йешив превратятся в обычных подлежащих призыву граждан.

В "Яадут а-Тора", со своей стороны, предупредили Нетаниягу, что утверждение закона, содержащего квоты и санкции в отношении учащихся йешив, может привести к распаду коалиции.