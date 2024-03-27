ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по террористам в Эн-Нукре и Тир-Харфе на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары в районе Тир-Харфа по группе террористов, находившихся в строении, используемом "Хизбаллой" в военных целях. Еще один удар был нанесен по боевикам "Хизабаллы" в Эн-Нукре.

Около 20:00 ливанские источники сообщили, что в течение часа ВВС ЦАХАЛа дважды наносили удары по целям на юге Ливана, в результате которых погибли не менее семи человек. Сообщалось, что в Эн-Накуре израильская авиация разбомбила кафе и здания, находящиеся рядом с ним, в деревне Тир-Харфа – удар нанесен по жилому строению.