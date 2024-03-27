Ливанские источники: в результате двух ударов ВВС ЦАХАЛа погибли семь человек

Ливанские источники сообщают, что в течение часа ВВС ЦАХАЛа дважды наносили удары по целям на юге Ливана, в результате которых погибли не менее семи человек.

Сообщается, что в Эн-Накуре израильская авиация разбомбила кафе и здания, находящиеся рядом с ним.

В деревне Тир-Харфа удар был нанесен по жилому дому. При этом на видео, опубликованном в социальные сетях, можно увидеть, что у здания сгорела крыша, но его стены выстояли.