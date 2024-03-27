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Израиль

СМИ: убитые в Ливане "парамедики" были боевиками "Аль-Джамаа аль-Исламия"

время публикации: 27 марта 2024 г., 16:13 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 16:26
СМИ: убитые в Ливане "парамедики" были боевиками "Аль-Джамаа аль-Исламия"
Соцсети

Отряд террористов, ликвидированный в ночь на 27 марта на юге Ливана, планировал провести наземную атаку на территорию Израиля или обстрел из приграничной зоны, судя по всему, в районе горы Дов, пишет журналист портала Ynet и газеты "Едиот Ахронот" Йоав Зейтун.

Всего за последние два дня в Ливане в результате ударов ЦАХАЛа было убито 12 боевиков террористических организаций, семеро из них – из ливанской суннитской радикальной организации "Аль-Джамаа аль-Исламия" (местное отделение "Братьев-мусульман", тесно связанное с ХАМАСом), говорится в публикации. Ранее "Хизбалла" заявляла, что убитые были "парамедиками".

После начала войны 7 октября боевики-сунниты (из ливанского ХАМАСа и "Аль-Джамаа аль-Исламия") активно участвуют в войне против Израиля, наряду с боевиками шиитской "Хизбаллы".

Ynet также пишет, что в ответ на утренний обстрел Кирьят-Шмоны, в результате которого был убит израильтянин, ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в приграничном районе и две "важные цели" в глубине Ливана.

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