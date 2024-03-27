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Израиль

В результате обстрела из Ливана в Кирьят-Шмоне погиб рабочий Захар Бшара

время публикации: 27 марта 2024 г., 10:31 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 11:18
В результате обстрела из Ливана в Кирьят-Шмоне погиб рабочий Захар Бшара
Пресс-служба МАДА

Названо имя рабочего, который был убит в результате ракетного обстрела промзоны Кирьят-Шмоны сегодня утром.

Это Захар Салах Бшара, 25 лет, из друзской деревни Эйн-Киния, которая находится на Голанских высотах. (Ранее ошибочно сообщалось, что погибший был из одноименной деревни, расположенной к западу от Рамаллы.)

Ранее поступила информация о том, что в результате сегодняшнего обстрела Кирьят-Шмоны один человек получил крайне тяжелые ранения. Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передала, что раненый умер. По сведениям МАДА, погиб 25-летний рабочий (не местный житель), он получил тяжелые ранения и травмы в результате попадания ракеты в производственное помещение, в котором он находился (видео).

Около 8 утра из Ливана по Кирьят-Шмоне и окрестностям было выпущено около 30 ракет.

"Хизбалла" заявляет, что обстрел был ответом на удар ЦАХАЛа по центру "Исламской медицинской группы" в Аль-Хабарии, в результате которого были убиты семь парамедиков.

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