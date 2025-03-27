Насилие в арабском секторе: в Дриджате тяжело ранен 43-летний мужчина

В службу скорой помощи по округу Негев поступило сообщение о пострадавшем в результате инцидента, связанного с насилием, в арабской деревне Дриджат неподалеку от Арада.

По словам парамедика, в ходе драки в Дриджате пострадал мужчина в возрасте около 43 лет, он получил тяжелые проникающие ранения.

Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, медики "Маген Давид Адом" отвезли его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии. Полиция расследует обстоятельства инцидента.