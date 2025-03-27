Суд отказался снять с полиции статус соответчика по делу Эяля Голана

В среду, 26 марта, Тель-авивский суд вынес решение, по которому полиция Израиля будет продолжать проходить в статусе соответчика по делу о сексуализированном насилии со стороны музыканта Эяля Голана.

Истицы, Таисия Замолоцки и ещё одна пострадавшая, имя которой не раскрывается, утверждают, что, будучи несовершеннолетними, подвергались систематическому насилию со стороны популярного певца и представителей его окружения.

Полицейские, по их словам, не только халатно провели расследование, но и унижали заявительниц, обвиняя их в проституции и наркомании – при этом, наоборот, подобострастно общались с подозреваемым: в частности, просили Эяля Голана о совместных фотографиях и даже передавали ему сообщения так, чтобы это не зафиксировала скрытая камера.

Как пишет Walla, суд не удовлетворил ходатайство полиции Израиля, утверждавшей, что исковое производство по делу в её адрес должно быть прекращено. Судья Яэль Илани постановила, что поведение полицейских во время расследования по делу Эяля Голана нанесло истицам прямой вред. По её мнению, это касается не только унизительного стиля допросов, но и того факта, что полиция не предприняла никаких мер для прекращения эксплуатации девушек, хотя данные прослушки телефонных разговоров, которые были в распоряжении полицейских, однозначно указывали на серьёзность ситуации. По словам судьи, действия (а также, наоборот, бездействие) полиции усилили и без того тяжёлую психологическую травму, испытанную заявительницами.

Теперь все ответчики, включая и полицию Израиля, должны определиться с линией защиты в срок до 75 дней.