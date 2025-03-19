Более 70 палестинских нелегалов задержаны в районе Иерусалима

Полиция Иерусалимского округа рапортует о задержании 70 палестинцев, находившихся в Израиле без соответствующих разрешений, а также работодателя нескольких из нелегалов. Во вторник вечером сотрудники полиции остановили для проверки пассажирский автобус, в котором находились 60 палестинцев, не имевших разрешений на въезд. Они направлялись к Храмовой горе.

Также во вторник вечером во время патрулирования Старого города полицейские обнаружили двоих подозрительных молодых людей. Во время проверки у них спросили документы, те предъявили удостоверения личности, и один из них предъявил чужой документ.

Держа удостоверение личности, фотография в котором отличалась от лица подозреваемого, сотрудник полиции попросил назвать имена его родителей (указанные в документе), но подозреваемый не смог этого сделать. Подозреваемый, 17-летний житель одного из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, был доставлен в полицию на допрос, а затем в суд, который продлил срок его содержания под стражей до 19 марта.

Ранее на этой неделе сотрудники полиции Иерусалимского округа задержали четверых нелегалов, работавших на стройках в районах Вади Хумус и Ноф Цион. Они были задержаны, полицией начала административную процедуру против работодателей. Строительные площадки были закрыты на 30 дней.

Еще трое нелегалов были задержаны на автомойке в районе Шуафат: все они жители Хеврона и Газы, не имеющие разрешений на въезд и работу в Израиле. Они были задержаны вместе с их работодателем, автомойка также была закрыта на 30 дней.