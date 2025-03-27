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Израиль

Суд: тайная установка видеокамер на рабочем месте – повод для увольнения с выходным пособием

Судебные решения
Рынок труда
время публикации: 27 марта 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 07:46
Суд: тайная установка видеокамер на рабочем месте – повод для увольнения с выходным пособием
Wikipedia.org. Фото: AntanO

Всеизраильский суд по трудовым спорам признал установку работодателем видеокамеры на рабочем месте без уведомления работницы ухудшением условий труда, оправдывающим увольнение по собственному желанию с выходным пособием.

Решение было вынесено по иску сотрудницы, проработавшей 17 лет в офисе регистратора патентов и авторского права. После инцидента с обвинением в домогательствах, связанного с другой работницей, работодатель установил в офисах 9 видеокамер, две из которых фиксировали происходящее на рабочем месте истицы. При этом сама истица не была поставлена в известность об этом.

При этом суд подчеркнул, что сам факт установки камер абсолютно легитимен, но неуведомление работницы дало ей право на получение выходного пособия в размере 420 тысяч шекелей.

Израиль
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