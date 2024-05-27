Бен-Гвир намерен добиваться отставки генинспектора полиции Яакова Шабтая

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил вечером 27 мая, что он вызвал генерального инспектора полиции Яакова Шабтая на слушания, по результатам которого он намерен рекомендовать правительству отправить Шабтая в отставку.

Слушания назначены на среду, 29 мая.

Каденция Яакова Шабтая на посту генинспектора полиции заканчивается 17 июля.

Шабтай был вызван на слушания после того, как обратился к юридическому советнику правительства с жалобой на действия министра, который, по его словам, "вмешивается в разбор конкретных инцидентов" в работе сотрудников правоохранительных органов. Шабтай заявляет, что Бен-Гвир пытался вмешаться в расследование столкновений, имевших место на горе Мерон, между незаконно находившимися там ультраортодоксами и полицией.