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Израиль

Бен-Гвир намерен добиваться отставки генинспектора полиции Яакова Шабтая

время публикации: 27 мая 2024 г., 19:45 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 19:45
Бен-Гвир намерен добиваться отставки генинспектора полиции Яакова Шабтая
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил вечером 27 мая, что он вызвал генерального инспектора полиции Яакова Шабтая на слушания, по результатам которого он намерен рекомендовать правительству отправить Шабтая в отставку.

Слушания назначены на среду, 29 мая.

Каденция Яакова Шабтая на посту генинспектора полиции заканчивается 17 июля.

Шабтай был вызван на слушания после того, как обратился к юридическому советнику правительства с жалобой на действия министра, который, по его словам, "вмешивается в разбор конкретных инцидентов" в работе сотрудников правоохранительных органов. Шабтай заявляет, что Бен-Гвир пытался вмешаться в расследование столкновений, имевших место на горе Мерон, между незаконно находившимися там ультраортодоксами и полицией.

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