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Израиль

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о пожаре в палаточном лагере в Рафиахе

время публикации: 27 мая 2024 г., 00:06 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 00:06
Один из палаточных лагерей для перемещенных лиц в районе Рафиаха
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба Армии обороны Израиля отреагировала на сообщения в арабских и палестинских СМИ о пожаре в палаточном лагере в Рафиахе, возникшем после удара по цели ВВС Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что целью атаки были высокопоставленные боевики в иерархии ХАМАСа.

"Некоторое время назад ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа, на территории которого находились высокопоставленные члены террористической группировки. Целью атаки в соответствии с международным правом были террористы, удар наносился высокоточным оружием на основе данных разведки, которые указывали, что боевики находятся на атакованном объекте", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Пресс-служба отмечается, что ЦАХАЛу известно о возникшем в районе удара пожаре, в результате чего пострадали "некоторое число невинных людей". ЦАХАЛ продолжает расследование.

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