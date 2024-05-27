ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о пожаре в палаточном лагере в Рафиахе

Пресс-служба Армии обороны Израиля отреагировала на сообщения в арабских и палестинских СМИ о пожаре в палаточном лагере в Рафиахе, возникшем после удара по цели ВВС Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что целью атаки были высокопоставленные боевики в иерархии ХАМАСа.

"Некоторое время назад ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа, на территории которого находились высокопоставленные члены террористической группировки. Целью атаки в соответствии с международным правом были террористы, удар наносился высокоточным оружием на основе данных разведки, которые указывали, что боевики находятся на атакованном объекте", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Пресс-служба отмечается, что ЦАХАЛу известно о возникшем в районе удара пожаре, в результате чего пострадали "некоторое число невинных людей". ЦАХАЛ продолжает расследование.